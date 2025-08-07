Михайло Цирук

У четвер, 7 серпня, житомирське Полісся проведе перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти угорського Пакша. Хотілося б сказати, що підопічним Руслана Ротаня продовжує щастити з суперниками, проте всі ми вже знаємо, що це везіння точно закінчиться в раунді плейоф: якщо вовки туди потраплять, там на них чекатиме італійська Фіорентина.

Дістатися до етапу ліги буде надзвичайно важко, однак боротися з цим суперником цілком можна та потрібно, тож після своєї першої в історії єврокубкової перемоги Полісся матиме хорошу нагоду, аби розвинути успіх. Пропонуємо до вашої уваги анонс третьої гри житомирян у поточному євросезоні.

Суперник скромний, але й Полісся ще не гранд

За всієї поваги до Пакша, навіть Полісся може вважати цього суперника вдалим варіантом, доступним для проходження. Минулого сезону команда стала бронзовим призером чемпіонату Угорщини, фінішувавши слідом за Ференцварошем та Академією Пушкаша.

У чемпіонаті Пакш не перемагав ніколи, проте ця команда є тріумфатором двох останніх розіграшів кубка країни. У фіналі минулого сезону цей клуб у серії пенальті переміг головного гегемона угорського футболу Ференцварош (1:1, пен. 4:3), здобувши другий трофей поспіль.

Поточну єврокубкову кампанію Пакш розпочинав з першого кваліфай-раунду Ліги Європи, де поступився румунському Клужу (0:0; 0:3). А от з зі словенським Марибором у другому раунді відбору Ліги конференцій впорався (1:0; 1:1), хоча й був аутсайдером пари. Тож тепер суперником Полісся буде саме цей клуб, і, як мінімум, на папері житомирському клубу цілком до снаги здолати цього опонента. Який, між іншим, провів уже два тури чемпіонату, та в останній грі розгромив Кішварду з рахунком 5:1.

Чого чекати від Полісся?

Відповісти на це питання наразі доволі важко. Так, підопічні Руслана Ротаня таки пройшли андоррську Санта Колому(1:2; 4:1), але сказати, що вони зробили це впевнено та продемонстрували переконливу, яскраву гру точно не можна. Свою гру Полісся ще, очевидно, шукає, адже моментально зрозуміти та почати успішно грати в досить непростий футбол Ротаня просто неможливо.

Значно більш солідно Полісся виглядало в матчі першого туру чемпіонату проти Карпат. Підопічні Ротаня активно розпочали поєдинок, і ще до перерви здобули комфортну перевагу у два мʼячі завдяки голу Гайдучика та реалізованому пенальті Назаренка. Гості могли вигравати ще комфортніше, якби гол Крушинського не скасували через порушення правил.

У другому таймі Карпати намагалися змінити ситуацію, втім їхніх зусиль не вистачило навіть для того, аби забити мʼяч престижу. Звісно, єврокубки - це зовсім інша історія, хоча конкретно в цьому випадку Карпати, по ідеї, сильніші, ніж сьогоднішній суперник житомирян на міжнародній арені.

Проте тут важливий не стільки результат, скільки те, аби ця перемога додала вовкам впевненості та віри в те, що вони є командою, здатною диктувати опонентам свої умови на футбольному полі. Якщо Полісся зможе мінімізувати кількість власних помилок та зіграти з позиції сили, то проблем з цим суперником виникнути не повинно.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Полісся Житомир