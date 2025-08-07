Сергій Стаднюк

Четвер, 7 серпня традиційно стане єврокубковим днем. Одразу два українські клуби проведуть перші матчі третього раунду кваліфікації єврокубків.

Шахтар у рамках Ліги Європи на виїзді зіграє з командою свого колишнього гравця Тете. Матч обслуговуватиме бельгійська суддівська бригада на чолі з Еріком Ламбрехтсом. Асистуватимуть йому Жо де Вейрдт і Кевен Монтані, а за VAR відповідатиме нідерландець Клей Руперті. Панатінаїкос – один із найстаріших і найтитулованіших клубів Греції, заснований у 1907 році. Афінська команда 20 разів вигравала чемпіонат, стільки ж разів – національний Кубок і тричі – Суперкубок. На міжнародній арені найбільшим досягненням залишається вихід до фіналу Кубка чемпіонів 1971 року. Сезон 2024/25 клуб завершив на другому місці Суперліги, але вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись Глазго Рейнджерс, і тепер виступає в Лізі Європи.

Команду очолює досвідчений португалець Руй Віторія, який раніше працював із Бенфікою, Аль-Насром та збірною Єгипту. Капітан Панатінаїкоса – грецький нападник Фотіс Іоаннідіс, найкращими бомбардирами минулого сезону стали він, Филип Джуричич та Тете. Серед ключових гравців – воротар Бартломей Драговський, захисники Ахмед Туба, Йоргос Кір’якопулос та Ерік Палмер-Браун, а також півзахисники Бакасетас і Чірівелья. Домашні матчі афіняни проводять на Олімпійському стадіоні Спироса Луїса, що вміщує близько 70 тисяч глядачів. Шахтар та Панатінаїкос раніше не зустрічалися, проте обидва мають досвід матчів із командами своїх країн.

▶️ Матч Панатінаїкос – Шахтар можна подивитися безкоштовно на Київстар ТБ або на каналі УПЛ ТБ.

Полісся у Лізі конференцій зустрінеться з одним із найцікавіших представників угорського футболу – клубом Пакш. Команда з міста на березі Дунаю відома своєю унікальною філософією – вона не запрошує легіонерів і виступає виключно з угорськими гравцями. Пакш двічі поспіль вигравав Кубок Угорщини, а в сезоні 2024/25 посів третє місце у чемпіонаті, ставши найрезультативнішою командою. Найкращим бомбардиром став 38-річний Даніель Бьоде з 19 голами за сезон. У єврокубках угорці стартували в Лізі Європи, але після поразки від Клужа продовжили боротьбу в Лізі конференцій, де пройшли АЕК Ларнака, Морнар і поступилися Младі Болеслав у плей-оф.

Пакш, заснований у 1952 році, відомий як Атомний клуб – через наявність єдиної в Угорщині атомної електростанції у місті. З 2006 року команда постійно виступає в еліті національного футболу. Її домашня арена – Fehérvári úti Stadion – вміщує понад 6 тисяч уболівальників. У сезоні 2025/26 Пакш уже провів 8 товариських матчів (5 перемог), а в національному чемпіонаті встиг зіграти два тури – нічия з Дьєром 3:3 і розгром Кішварди 5:1. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій суперником угорців стало житомирське Полісся. Переможець цієї пари отримає шанс зіграти за вихід у групу з італійською Фіорентиною.

▶️ Матч Полісся – Пакш можна подивитися безкоштовно на Київстар ТБ.

Також між собою у Лізі конференцій зустрінуться два клуби українців. Польський Ракув прийме ізраїльський Маккабі Хайфа.

Однак точно не допоможе своїй команді півзахисник Ракува Владислав Кочергін. Наприкінці липня хавбек переніс операцію на коліні після серйозної травми. ЇЇ він зазнав на тренуванні. Це був розрив передньої хрестоподібної зв’язки та ушкодження меніска. Попри позитивний тон заяв клубу, відновлення 29-річного українця може тривати до року, через що він ризикує пропустити весь сезон-2025/26. Крім того, з огляду на термін дії контракту до літа 2026 року, існує ймовірність, що Кочергін більше не вийде на поле у складі польської команди.

Голкіпер Георгій Єрмаков перед новим сезоном де-факто вперше приєднався до Маккабі. Ізраїльський клуб придбав українця в Олександрії ще рік тому. Проте кампанію-2024/2025 футболіст провів за «містян» на правах оренди та здобув срібні медалі українського чемпіонату. 23-річний вже ексгравець молодіжної збірної України в минулому сезоні зіграв у 32 матчах в усіх турнірах, в яких пропустив 24 м'ячі й 15 разів зіграв на «нуль». Це найкращий показник в УПЛ.

22:00 | Ракув – Маккабі Хайфа. Пряма трансляція

▶️ Матч Ракув – Маккабі Хайфа можна подивитися на Maincast TV.