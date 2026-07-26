Сергій Разумовський

Житомирське Полісся підписало довгострокові контракти з трьома 18-річними гравцями з Африки, повідомляє пресслужба клубу. Новачками клубу стали:

лівий захисник Данджума Далінг Джуніор;

опорний півзахисник Аджей Реймонд;

нападник Мухаммад Абдулхакам Абдулкадір.

Данджума в травні успішно пройшов кількатижневий перегляд у Житомирі, після чого Полісся оформило повноцінний трансфер футболіста. Наразі захисник приєднався до команди Полісся U-21.

Реймонд, за рішенням спортивного департаменту клубу, розпочне виступи за Полісся-2. Водночас протягом сезону він матиме право грати також за команди U-21 та U-19.

Абдулкадір перейшов до житомирського клубу з нігерійської академії Ожоду Сіті. На батьківщині нападник забив вісім голів у шести матчах Першої ліги Нігерії. Ще шість м’ячів він записав до свого активу в п’яти поєдинках Кубка виклику Future Stars U-19, ставши найкращим бомбардиром турніру. Наразі Мухаммад Абдулхакам Абдулкадір заявлений за Полісся U-21.

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