Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився своїми думками щодо нічиєї у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

Якщо брати сьогоднішній результат 3:3, коли ти пропускаєш швидкий гол, це завжди додає таку пустоту. І я сьогодні задоволений хлопцями у двох речах. Так, ми пропустили швидкий непотрібний гол, але ми, програючи 2:3, забили на останніх хвилинах і зробили цю нічию. Цей факт додає позитиву, бо у нас з’являється характер, він є, і у нас є величезний потенціал, над яким потрібно працювати.

Ми впевнені у хлопцях. Ми кажемо про це вже другий рік. Віра самих хлопців має прийти з перемогами, з класними перемогами. І сьогодні, можливо, ця перемога повинна була бути. Коли ти перемагаєш такі команди, ти робиш наступний крок. Але якщо взяти результат, то ми перенесли цей крок на наступний матч.

Було 18:9 за ударами? Якщо брати статистику, я з вами згоден. Ми обов’язково будемо готуватись до наступної гри і все проаналізуємо. Але те, що можна вже зараз сказати згідно зі статистичними даними, організацією гри, розумінням: по-перше, ми перелаштовувались. Був сюрприз від суперника. Він запропонував нам гру у 3 захисники, 5 захисників на оборону. Ми перелаштувались дуже добре.

Коли «Копенгаген» почав програвати, вони продемонстрували нам іншу тактику – 4-4-2. Дуже класний момент, коли ми розуміємо суперника і як проти нього грати, як перелаштовуватись. Це позитив, який ми через цей досвід отримуємо. Якраз ці моменти дають змогу зростати.

Жовта картка? Підказуючи, я вибіг за зону, яку не потрібно покидати. Тому я справедливо отримав картку. Хотів зіграти у підкаті (сміється).

Насамкінець хотів би наголосити стосовно нефутбольних моментів. Дуже приємно, що у вболівальників «Копенгагена», які приїхали на матч, був банер на підтримку України. Це дуже важливо. Ще раз наголошую, що Данія – це наші друзі. Це одна багатьох країн, які нам допомагають. І ми хочемо через пресу подякувати данському народу. Підтримка України – це важливо для нас.

І президент, і Олександр Усик сказали, що бачать у нас великий потенціал. І цей потенціал потрібно розкрити перемогами. Цей матч, мабуть, приніс величезне задоволення вболівальникам, але результат не дає нам такої впевненості перед виїзним матчем.

Але ми маємо розуміти головний посил від Олександра і від президента – нам потрібно ставати мужичками. Єврокубкові матчі помилок не вибачають – сказав Ротань у коментарі Tribuna.com.