Полісся повідомило невтішні новини про Краснопіра після моторошної травми в матчі з Карпатами
Форвард зазнав важкої травми
Полісся повідомило подробиці травми нападника Ігоря Краснопіра, якої він зазнав у матчі чемпіонату України проти Карпат (1:1).
Пресслужба житомирського клубу підтвердила, що для форварда поєдинок завершився серйозним ушкодженням. Причиною став небезпечний удар з боку захисника львів'ян Владислава Бабогла. Унаслідок цього Краснопір отримав багатоуламковий перелом носа, після чого його екстрено доправили до лікарні.
«Ігорю, вся Зграя з тобою! На жаль, поєдинок проти Карпат закінчився для нашого форварда серйозним ушкодженням. Через небезпечний удар гравця суперників Владислава Бабогла Ігор отримав багатоуламковий перелом носа та був екстрено доставлений до лікарні», – йдеться у зверненні клубу.
Краснопір приєднався до житомирян 12 січня 2026 року, перейшовши саме з Карпат. Контракт нападника розрахований на 3,5 роки – до 30 червня 2029-го.
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У поточному сезоні форвард провів за Полісся 17 матчів, забив 10 голів і віддав одну результативну передачу.
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