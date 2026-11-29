Павло Василенко

Полісся повідомило подробиці травми нападника Ігоря Краснопіра, якої він зазнав у матчі чемпіонату України проти Карпат (1:1).

Пресслужба житомирського клубу підтвердила, що для форварда поєдинок завершився серйозним ушкодженням. Причиною став небезпечний удар з боку захисника львів'ян Владислава Бабогла. Унаслідок цього Краснопір отримав багатоуламковий перелом носа, після чого його екстрено доправили до лікарні.

«Ігорю, вся Зграя з тобою! На жаль, поєдинок проти Карпат закінчився для нашого форварда серйозним ушкодженням. Через небезпечний удар гравця суперників Владислава Бабогла Ігор отримав багатоуламковий перелом носа та був екстрено доставлений до лікарні», – йдеться у зверненні клубу.

Краснопір приєднався до житомирян 12 січня 2026 року, перейшовши саме з Карпат. Контракт нападника розрахований на 3,5 роки – до 30 червня 2029-го.