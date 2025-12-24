Захисник Полісся та збірної Албанії Анді Хадрой не входить в плани тренерського штабу Руслана Ротаня, повідомляє Sport.ua.

26-річний футболіст не отримував достатньо ігрової практики з приходом в команду тренерського штабу Руслана Ротаня.

Хадрой доручив агентам підшукати клуб, який домовиться з Поліссям про трансфер, маючи угоду з клубом УПЛ до кінця 2027 року.

Албанець приєднався до Полісся на початку 2025 року за 150 тисяч євро з клубу Партізані. В цьому сезоні Хадрой провів в футболці Полісся 5 матчів.

Transfermarkt оцінює Хадроя в 300 тисяч євро.

Полісся за 2 мільйони закрило перший зимовий трансфер.