Півзахисник збірної Косово та ковалівського Колосу Ілір Краснічі може найближчим часом змінити клуб та продовжити кар'єру на Поліссі. Про це інформує ТаТоТаке.

За даними джерела, сторони вже розпочали обговорення можливого переходу 25-річного футболіста. Очікується, що сума трансферу може перевищити позначку у два мільйони євро.

У поточному сезоні Краснічі взяв участь у 15 матчах у всіх змаганнях та відзначився одним забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця приблизно 700 тисяч євро.

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і розташовується на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ та Колос розглядають трансфер нападника з чемпіонату Чехії.