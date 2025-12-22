Полісся завершило підписання хавбека ЧФР Клуж та збірної Косова Ліндон Еммерляху, повідомляє «ТаТоТаке».

Житомиряни витратили на першого зимового новачка близько півтора-двох мільйонів євро.

Наставник Полісся Руслан Ротань бачить Еммерляху на позиції опорника.

Косовар був пріоритетною ціллю для Металіста 1925, а в минулому його пов'язували з Колосом та ЛНЗ.

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і розташовується на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Полісся розпочало перемовини з Колосом щодо трансфера лідера.