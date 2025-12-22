Полісся за 2 мільйони закрило перший зимовий трансфер
Всі деталі переходу
близько 2 годин тому
Фото - ФК Полісся
Полісся завершило підписання хавбека ЧФР Клуж та збірної Косова Ліндон Еммерляху, повідомляє «ТаТоТаке».
Житомиряни витратили на першого зимового новачка близько півтора-двох мільйонів євро.
Наставник Полісся Руслан Ротань бачить Еммерляху на позиції опорника.
Косовар був пріоритетною ціллю для Металіста 1925, а в минулому його пов'язували з Колосом та ЛНЗ.
Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і розташовується на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ.
Полісся розпочало перемовини з Колосом щодо трансфера лідера.
Поділитись