Полісся оголосило про продовження контрактів із двома важливими футболістами основної команди. Нові угоди з житомирським клубом підписали півзахисник Борис Крушинський та вінгер Олександр Назаренко. Обидва контракти розраховані до 30 червня 2030 року.

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24-річний Крушинський виступає за Полісся із січня 2023 року. За цей час Борис став одним із ключових виконавців команди та провів у складі вовків 95 матчів у всіх турнірах. На його рахунку сім забитих м’ячів і дев’ять результативних передач. Крушинський здатен діяти на кількох позиціях у центрі поля, допомагаючи команді як в організації атак, так і під час оборонних дій.

Олександр Назаренко приєднався до Полісся в серпні 2023 року. За час виступів у житомирській команді 26-річний вінгер не лише закріпився в основному складі, а й увійшов в історію клубу. Назаренко став першим футболістом у новітній історії Полісся, який провів за команду 100 матчів.

Загалом нині на рахунку Назаренка 104 поєдинки у складі вовків. Він забив 17 голів і віддав 16 результативних передач, регулярно створюючи небезпеку біля воріт суперників завдяки швидкості, техніці та активним діям на фланзі.

Таким чином, Полісся зберегло у своїй структурі двох досвідчених футболістів, які відіграють важливу роль у нинішньому складі. Також в обидвох гравців є досвід гри за збірну України.

Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир Карпат Ян Костенко може встигнути відновитися до центрального матчу 14-го туру УПЛ проти Полісся.