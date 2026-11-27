Нападник Карпат Ян Костенко зберігає шанси взяти участь у найближчому матчі Української Прем’єр-ліги проти Полісся. Футболіст отримав ушкодження на 77-й хвилині попередньої зустрічі львівської команди із Зорею (1:0), однак травма не виявилася настільки серйозною, щоб одразу виключити його з недільного поєдинку.

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За інформацією «ТаТоТаке», Костенко продовжує тренуватися разом із командою. Водночас у футболіста зберігається сильний набряк гомілкостопу, через що його готовність до матчу ще не є остаточно підтвердженою.

Костенко є найкращим бомбардиром Карпат у поточному сезоні. На його рахунку сім забитих м’ячів, тому можлива відсутність нападника стала б відчутною втратою для львів’ян.

Остаточне рішення щодо участі футболіста у зустрічі з Поліссям ухвалить головний тренер Фран Фернандес безпосередньо в день матчу. Наставник оцінить фізичний стан Костенка, його готовність витримати навантаження та ризик погіршення травми.

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