Павло Василенко

У матчі восьмого туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму полі розгромило СК Полтава. Гра завершилася з рахунком 4:0. Підопічні Руслана Ротаня здобули четверту перемогу поспіль.

У першому таймі у ворота СК Полтава влетіло три м’ячі – відзначилися Владислав Велетень, Максим Брагару та Едуард Сарапій. У кінці гри крапку в матчі поставив Микола Гайдучик.

Полісся займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок. СК Полтава розташувався на передостанній, 15-й позиці (чотири бали).

УПЛ, 8-й тур

Полісся – СК Полтава – 4:0

Голи: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапій, 29 (пенальті), Гайдучик, 84.