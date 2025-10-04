Полісся розгромило Полтаву, здобувши четверту перемогу поспіль
Команда Руслана Ротаня набрала гарний хід
У матчі восьмого туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму полі розгромило СК Полтава. Гра завершилася з рахунком 4:0. Підопічні Руслана Ротаня здобули четверту перемогу поспіль.
У першому таймі у ворота СК Полтава влетіло три м’ячі – відзначилися Владислав Велетень, Максим Брагару та Едуард Сарапій. У кінці гри крапку в матчі поставив Микола Гайдучик.
Полісся займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок. СК Полтава розташувався на передостанній, 15-й позиці (чотири бали).
УПЛ, 8-й тур
Полісся – СК Полтава – 4:0
Голи: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапій, 29 (пенальті), Гайдучик, 84.