Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки матчу 7 туру УПЛ проти Олександрії (0:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Я вважаю, що показали. У мене не має претензій до наших гравців в плані їхнього ставлення, характеру та самовіддачі на полі. Є претензії по м’ячу, який ми пропустили, є претензії по індивідуальних помилках. Але якщо брати в цілому, то я вважаю, що вони віддали всі сили на полі.

Напевно, Олександрія свої моменти використала, а ми свої моменти - ні. Тому такий підсумок. Звісно, мабуть, не вистачило майстерності, але для нас це досвід, ми здобуваємо його. Дуже прикро, що ми поки що дуже мало очок набираємо, але сьогодні в плані ставлення й характеру в мене до нашої команди немає претензій, - розповів Тимченко.