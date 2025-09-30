Спортивний директор Вереса Юрій Гадбовда підбив підсумки заключного матчу 7 туру УПЛ проти Полісся (1:4).

Ми розуміємо, наскільки болісно сьогоднішня поразка дається кожному з вас.Але футбол - це шлях, де є і злети, і падіння. Але важливо, що ми всі разом - команда, клуб і наші віддані вболівальники. Дякуємо вам за підтримку, вона безцінна.

Це випробування характеру. Поразка - не кінець, а точка відліку для нового старту. Наступні матчі - це наш шанс довести всім, але, перш за все, самим собі, що ми здатні на більше. Ми маємо все: талант, силу й дух. Тепер потрібно показати зуби і віддати на полі максимум. Перемоги обов’язково прийдуть, якщо ми будемо єдиними, - написав Габовда в Instagram.