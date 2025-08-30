Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки стартового матчу 4 туру УПЛ проти Зорі. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Дуже болюча для нас поразка. Розпочали одразу невдало, пропустили на 1-й хвилині. Я нашу команду не впізнав. Так, є майстерність, є помилки технічні, але в плані бажання, інтенсивності та єдиноборств це наша найгірша гра.

Зоря абсолютно заслужено перемогла. Вони були сильнішими, а нам треба ретельно цю гру проаналізувати, щоб такого більше не повторилося.

Я йому дуже вдячний [Скрипнику], але краще, щоб мою команду лаяли, але ми брали очки. Похвала така, як старший молодшого хвалить: 4 набили - ну, нічого страшного, у вас наступного разу вийде. Мені таке не подобається.

Звичайно, позитивні моменти, напевно, є, але коли команда вдома програє та пропускає 4 м’ячі, то негативних набагато більше. Нам дуже багато над чим треба працювати.

Ми повинні ставати більш солідними, в майстерності потрібно додавати. Якщо є брак майстерності, її треба компенсувати рухом на полі, інтенсивністю, боротьбою - а ми і в цьому поступилися. Я дякую тренеру, що він нас похвалив, але ми свої помилки знаємо.

Не опустили руки, так. Але ми цю гру програли в першому таймі. Неможливо, пропускаючи 3 м’ячі в 1-му таймі, на щось розраховувати. Так, буває, що можна в такій ситуації відігратися й перемогти, але це винятки, - сказав Тимченко.