Полісся стартувало в УПЛ з вольової перемоги над Чорноморцем
Житомиряни після вильоту з єврокубків провели непростий матч на внутрішній арені
У першому турі української Прем'єр-ліги Полісся здобуло вольову перемогу над Чорноморцем. Виїзний матч в Одесі завершився з рахунком 2:1 на користь житомирської команди.
Після вильоту з Ліги конференцій Полісся розпочало чемпіонат з холодного душу. Господарі відкрили рахунок завдяки Робакідзе, який після сольного проходу через половину поля наважився на удар приблизно з 30 метрів.
Георгій Бущан не зміг відбити м’яч після цього удару. Воротар, імовірно, не очікував такого рішення від суперника, адже удар виявився не надто сильним і не був спрямований точно у верхній кут.
Чорноморець подвоїв перевагу завдяки голу Велетня. Вінгер завдав удару із середньої дистанції з гострого кута та переграв голкіпера одеситів Аніагбосо, який раніше виступав за Полісся.
Після перерви житомиряни зуміли переломити перебіг зустрічі. Вдалий вихід на заміну Краснопіра допоміг гостям вийти вперед, нападник ударом головою зрівняв рахунок і приніс Поліссю перемогу. Велетень став головним героєм матчу, записавши до свого активу результативну передачу.
Полісся успішно стартувало в чемпіонаті та набрало максимум очок. Чорноморець після повернення до УПЛ розпочав сезон із поразки та поки не має набраних балів.
УПЛ, перший тур
Чорноморець – Полісся 1:2
Голи: Робакідзе 13 - Велетень 32, Краснопір 51
Чорноморець: Аніагбосо, Клименко, Джарджу, Фарина, Когут, Курко (Кльоц, 83), Робакідзе, Авагімян (Попов, 68), Фарасєєнко (Хома, 83), Герич, Алефіренко.
Полісся: Бущан, Крушинський, Чоботенко, Краснічі, Михайліченко. Томандзото (Бабенко, 84), Емерллаху (Краснопір, 46), Андрієвський, Андраде (Назаренко, 58), Гайдучик (Федор, 67), Велетень (Брагару, 67).
Попередження: Джарджу 90 – Федор 87