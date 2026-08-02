Після вильоту з Ліги конференцій Полісся розпочало чемпіонат з холодного душу. Господарі відкрили рахунок завдяки Робакідзе, який після сольного проходу через половину поля наважився на удар приблизно з 30 метрів.

Георгій Бущан не зміг відбити м’яч після цього удару. Воротар, імовірно, не очікував такого рішення від суперника, адже удар виявився не надто сильним і не був спрямований точно у верхній кут.

Чорноморець подвоїв перевагу завдяки голу Велетня. Вінгер завдав удару із середньої дистанції з гострого кута та переграв голкіпера одеситів Аніагбосо, який раніше виступав за Полісся.

Після перерви житомиряни зуміли переломити перебіг зустрічі. Вдалий вихід на заміну Краснопіра допоміг гостям вийти вперед, нападник ударом головою зрівняв рахунок і приніс Поліссю перемогу. Велетень став головним героєм матчу, записавши до свого активу результативну передачу.

Полісся успішно стартувало в чемпіонаті та набрало максимум очок. Чорноморець після повернення до УПЛ розпочав сезон із поразки та поки не має набраних балів.