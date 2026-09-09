Полісся вирвало перемогу після 2,5 години тривоги. Кудрівка залишилася за бортом Кубка України
Завершився ще один поєдинок турніру
Полісся пробилося до 1/8 фіналу Кубка України, здолавши на своєму полі Кудрівку з рахунком 2:0. Поєдинок у Житомирі видався непростим і завершився вже після 23:00 через тривалу повітряну тривогу.
У першому таймі команди не змогли потішити вболівальників забитими м'ячами. Після перерви Полісся поступово заволоділо перевагою, однак на 65-й хвилині зустріч довелося зупинити через повітряну тривогу. Вимушена пауза тривала майже 2,5 години, а гру вдалося відновити лише о 22:35.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Після повернення на поле господарі швидко знайшли можливість відкрити рахунок. На 69-й хвилині голкіпер Кудрівки Лавута припустився помилки у власному штрафному, не зумівши обіграти Гайдучека. Нападник Полісся скористався подарунком і точно пробив у дальній кут – 1:0.
Через десять хвилин житомиряни подвоїли перевагу. Леандро відзначився на 79-й хвилині та фактично зняв питання про переможця матчу.
Більше голів команди не забивали. Полісся втримало перевагу 2:0 та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України. Кудрівка, своєю чергою, припинила виступи в турнірі.
Кубок України, 1/16 фіналу
Полісся – Кудрівка – 2:0
Голи: Гайдучек, 69, Леандро, 79.