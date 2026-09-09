Павло Василенко

Полісся пробилося до 1/8 фіналу Кубка України, здолавши на своєму полі Кудрівку з рахунком 2:0. Поєдинок у Житомирі видався непростим і завершився вже після 23:00 через тривалу повітряну тривогу.

У першому таймі команди не змогли потішити вболівальників забитими м'ячами. Після перерви Полісся поступово заволоділо перевагою, однак на 65-й хвилині зустріч довелося зупинити через повітряну тривогу. Вимушена пауза тривала майже 2,5 години, а гру вдалося відновити лише о 22:35.