Зоря на виїзді перемогла Фенікс-Маріуполь і вийшла в 1/8 фіналу Кубка України
Доля поєдинку вирішилася у другому таймі
У матчі 1/16 фіналу Кубка України Фенікс-Маріуполь на своєму полі програв луганській команді з рахунком 0:2.
За гостей відзначилися Ігор Горбач та Пилип Будківський.
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Таким чином, Зоря пройшла в 1/8 фіналу Кубка України, а представник Першої ліги вилетів з турніру.
Кубок України, 1/16 фіналу
Фенікс-Маріуполь – Зоря – 0:2
Голи: Горбач, 53, Будківський, 70.