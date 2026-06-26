Сергій Разумовський

Полісся завершило роботу над трансфером атакувального півзахисника Карабаха Леандру Андраде. За інформацією «ТаТоТаке», футболіст уже пройшов медичний огляд у розташуванні житомирського клубу та підписав довгострокову угоду з новою командою.

За даними джерела, 27-річний гравець збірної Кабо-Верде обійшовся Поліссю приблизно у три мільйони євро. Контракт із футболістом розрахований на три роки. Андраде вже приєднався до житомирської команди та провів перше тренування у складі нового клубу. Основною позицією футболіста є правий або лівий фланг атаки, однак він також може діяти ближче до центру поля на позиції інсайда.

Леандру Андраде останнім часом виступав за азербайджанський Карабах, де був одним із помітних гравців атакувальної ланки. Його перехід може стати одним із найгучніших трансферів Полісся в літнє міжсезоння, з огляду на суму угоди та міжнародний досвід футболіста.

Раніше стало відомо, з ким Полісся зіграє у першому турі УПЛ.