Сергій Стаднюк

У дев’ятому турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді зіграв унічию з Поліссям.

«Гірники» мали подвійну мотивацію на цю гру. По-перше, донеччани ніколи в історії не перемагали житомирян у чемпіонаті. По-друге, перед самим виходом на поле гості дізналися, що одвічний конкурент в особі Динамо вп’яте поспіль втратив очки.

Команда була зарядженою, створювала моменти. Але трьох ударів у площину виявилося замало, аби пробити Волинця. Голкіпер Полісся провів фантастичний для себе матч.

Градус піднявся до максимуму наприкінці гри. По жовтій картці отримали обидва тренери Арда Туран і Руслан Ротань, а один з представників штабу «гірників» узагалі був вилучений. Егіналду та Бондаренко пробивали майже з однієї позицій на останніх хвилинах, та житомиряни встояли – 0:0.

Шахтар набрав 18 очок і продовжив грати з Динамо (17) у піддавки. Вже у цьому турі «гірників» має нагоду наздогнати Металіст 1925. А сенсаційним лідером став Кривбас (19).

УПЛ, дев’ятий тур

Полісся – Шахтар 0:0

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Брагару (Крушинський 80), Велетень (Назаренко 46), Андрієвський (Таллес 74), Бабенко, Шепелєв (Йосефі 58), Філіппов (Гайдучик 58).

Шахтар: Різник, Енріке, Марлон (Матвієнко 65), Бондар, Вінісіус Тобіас, Невертон, Феррейра (Мейрелліш 74), Очеретько (Бондаренко 46), Назарина, Педріньйо (Ізакі 84), Каун Еліас (Егіналду 65).

Попередження: Кравченко – Бондар

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Полісся – Шахтар.