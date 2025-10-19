Туран – про матч з Поліссям: «Головне, що ми на правильному шляху»
«Гірники» знову втратили очки
6 хвилин тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував матч дев'ятого туру УПЛ з Поліссям (0:0).
«Полісся – дуже хороша команда. У них дуже хороший тренер, дуже добре налагоджена гра в атаці. Ми поважаємо їх. Ми зосереджуємося на позитивних моментах. Дотримувалися своєї системи та організації.
Я пишаюся своїми гравцями. Для нас це не проблема. Якщо грати так, то існує вірогідність втратити очки. Головне, що ми на правильному шляху. Попереду 7 матчів впродовж 20 днів – побачимо, що буде далі. На сьогодні я не надто засмучений. Одне очко – це не погано для нас. Продовжимо грати в Лізі конференцій», – цитує Турана клубна пресслужба.
Шахтар наразі займає друге місце чемпіонату України, відстаючи від Кривбасу на один заліковий пункт.
Наступний матч команда Турана проведе 25 жовтня проти Легії в рамках Ліги конференцій. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.