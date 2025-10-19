Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував матч дев'ятого туру УПЛ з Поліссям (0:0).

«Полісся – дуже хороша команда. У них дуже хороший тренер, дуже добре налагоджена гра в атаці. Ми поважаємо їх. Ми зосереджуємося на позитивних моментах. Дотримувалися своєї системи та організації.

Я пишаюся своїми гравцями. Для нас це не проблема. Якщо грати так, то існує вірогідність втратити очки. Головне, що ми на правильному шляху. Попереду 7 матчів впродовж 20 днів – побачимо, що буде далі. На сьогодні я не надто засмучений. Одне очко – це не погано для нас. Продовжимо грати в Лізі конференцій», – цитує Турана клубна пресслужба.