Полісся зробило фанатам подарунок на Різдво
Відбулась презентація новачка
близько 2 годин тому
Ліндон Емерллаху / Фото - ФК Полісся
Полісся оголосило про перехід хавбек ЧФР Клуж та збірної Косово Ліндона Емерлляху, повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із футболістом підписано терміном на три роки. Гравець буде виступати під 14 номером.
За даними Transfermarkt, Полісся виплатило ЧФР Клуж в 2 мільйони євро.
В цьому сезоні півзахисник провів 24 матча, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами у складі румунського ЧФР Клуж.
