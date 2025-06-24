Поліція заарештувала людину, яка погрожувала вбивством Мораті та його родині після незабитого пенальті у фіналі Ліги націй
Відомі подробиці скандального інциденту
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
У вівторок іспанська поліція заарештувала 19-річного чоловіка через загрозу вбивству футболісту збірної Іспанії Альваро Мораті та його родині.
Досвідчений нападник отримав загрозливі повідомлення після нереалізованого пенальті у фінальній серії Ліги націй проти Португалії.
Пенальті Морати був відбитий Діого Коштою, а перемогу Португалії завдав удару Рубена Невеша Підозрюваний відреагував після фінального свистка через аккаунт у соціальних мережах.
Молода людина спробувала виправдатися, подавши скаргу, в якій стверджував, що невідомі особи заблокували йому доступ до облікового запису.