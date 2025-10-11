Павло Василенко

20-річний центральний захисник київського Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко опинився в центрі уваги європейських футбольних гігантів.

За даними TBR Football, на юного таланта полюють одразу кілька топ-клубів Англії – Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Брентфорд і Брайтон. Також до списку претендентів додалися РБ Лейпциг та Баєр, що виступають у Бундеслізі.

Скаути називають Михавка «топпроспектом», готовим до переходу в одну з провідних європейських ліг. За словами джерел, англійські клуби вражені тим, як успішно адаптуються українські гравці в Прем’єр-лізі і вбачають у Тарасі наступну велику історію успіху.

У нинішньому сезоні захисник провів 14 матчів за Динамо у всіх турнірах та відзначився трьома голами – результат, який лише підсилює інтерес скаутів.