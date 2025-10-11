Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв після матчу збірної України у третьому турі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) оцінив захисника Динамо Тараса Михавка у якості майбутньої заміни для основних центрбеків «синьо-жовтих».

Михавку буде важко на такому рівні – його просто будуть продавлювати. В захисті мають грати машини, справжні атлети. Подивіться, які центрбеки зараз грають в світі. Вони всі потужні, всі можуть нав’язати боротьбу – це база. Замало просто якісно починати атаки.

У нашому чемпіонаті цього може вистачати, коли ти постійно домінуєш. Проте, коли ти граєш в Європі, де проти тебе діють потужні нападники, темношкірі швидкісні форварди, то вже жодного значення не має те, який в тебе класний пас. Тут потрібно боротися і грати без м’яча.

Наразі я не бачу у нас ще одного гравця профайлу Забарного. Грубо кажучи, можу авансом відзначити Едуарда Козіка, який на правах оренди з Шахтаря грає за Колос. Він агресивний та міцний. Зрозуміло, що йому треба прогресувати, але потенціал надійного захисника в нього є. Це людина, яка може нав’язати боротьбу, – заявив Поздєєв у інтерв’ю «Українському футболу».