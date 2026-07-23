Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК прокоментував продовження контракту на п'ять років. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Відчуваю велику гордість, що клуб довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Без довгих роздумів вирішив підписати угоду. Будемо рухатися далі до нових вершин. Для мене найголовніше – допомагати команді. Клуб багато дав мені, я виріс тут. Вдячний, що клуб виявив до мене таку турботу. Старатимуся віддячувати.

Насамперед важливо бути на своєму місці, не розслаблятися, йти лише вперед, допомагати команді виходити в єврокубки та гідно грати там, вигравати трофеї. Я вихованець «Динамо» і вже тривалий час перебуваю тут. Клуб довіряє мені та робить акцент на молодих гравцях. Стараюся віддячувати та допомагати команді. Пишаюся, що підписав цей контракт.