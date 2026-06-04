Ярмоленко прокоментував свій шанс побити рекорд Шевченка у збірній України
Досвідчений футболіст дав чітку відповідь
29 хвилин томуПідписатися в
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився емоціями після забитого гола у товариському матчі проти Польщі.
«Напевно, важко було не влучити з тієї позиції, тому що Циганков віддав хороший пас – і треба було забивати, 2 метри було до воріт. Думаю, якби я звідти не забив, то, напевно, мене вболівальники не зрозуміли б».
Цей точний постріл дозволив Ярмоленку впритул наблизитися до історичного рекорду Андрія Шевченка, у якого наразі залишається 48 забитих м'ячів за головну команду країни:
«Напевно, є куди рости, правда, Андрій Миколайович? Але голи – це така штука. Я вважаю, що найголовніше – приносити користь команді, бути корисним як для головного тренера, так і допомагати хлопцям. Найголовніше – щоб був результат і фанати отримували задоволення від нашої гри».
7 червня в Оденсе національна збірна України зіграє проти збірної Данії.