Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про останні результати команди з Черкас. Його слова наводить УПЛ.

Зараз рано щось говорити про турнірну таблицю, тому що пройшла тільки третина чемпіонату. Наше першочергове завдання не змінилося – створити конкурентоздатну команду, яка буде грати стабільно весь сезон, це дуже важливо. Якщо нам вдасться це зробити, звичайно, тоді ми зможемо боротися за найвищі місця.

Стабільною. Всі футболісти і весь тренерський штаб, весь клуб повинні наполегливо працювати задля досягнення цілі. Тому що конкуренція серйозна і всі інші команди також хочуть досягати результату, - розповів Пономарьов.