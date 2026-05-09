Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував нічию в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (0:0), яка майже нівелювала шанси біло-синіх обійти черкасців у турнірній таблиці.

Складний матч. Як і очікувалося. Тому що обидві команди вирішують свої турнірні завдання. Можливо, він і не був таким вже видовищним, але я хочу подякувати команді за нього. А насамперед хотів би подякувати вболівальникам, які сьогодні прийшли на стадіон і практично повністю його заповнили. Але їх би не було, якби наші футболісти не змусили їх прийти на трибуни своєю грою протягом чемпіонату. Тому хочу подякувати нашій команді, що вона досить гідно провела ці матчі. Ми ще не до кінця зробили ту команду, яку хочемо створити, але ми вже конкуруємо. Якщо я не помиляюся, у цьому чемпіонаті «ЛНЗ» – єдина команда, яка в жодному матчі не поступилася ні «Динамо», ні «Шахтарю». Тож потроху конкуруємо.

Перемога була б, звичайно, найкращим результатом, але ця нічия залишає нам серйозні шанси потрапити до трійки призерів.

«Динамо» – хороша команда. За підбором гравців вона на другому місці в чемпіонаті України. За якістю гравців. І там є гравці збірної країни. І я не думаю, що «Динамо», з огляду на турнірне становище, приїхало сюди просто зіграти матч, «Динамо» в кожному матчі хоче перемагати. Найімовірніше. Сьогодні «ЛНЗ» не дав їм цього зробити, але це була складна гра. І з точки зору психології теж однозначно вона була складною.

Результат ще не гарантував місце у призовій трійці. Для цього треба в трьох матчах, що залишилися, взяти три очки, але я вже казав, навіть якби «ЛНЗ» з четвертого місця потрапив до єврокубків, це було б дуже серйозним досягненням для команди, для Черкас, тому що це вперше.

І нам, і «Поліссю» залишилося зіграти в чемпіонаті по три матчі. Жоден із них не буде простим. Ви бачили, вчора «Полісся» лише на 90-й хвилині забило вирішальний гол «Олександрії». Тож ці матчі не можна недооцінювати.

Костюк сказав, що газон був надто високий, і назвав це маленькою хитрістю? Ні, у нас такий газон завжди. Скажу відверто, про це ми навіть не думали. Жоден тренер ніколи не буде задоволений грою своєї команди. Мені так здається, і підбором футболістів ніколи не буде задоволений, завжди можна краще. І потрібно прагнути до кращого.

Звичайно, хотілося б перемогти сьогодні. У нас були дуже хороші моменти, були швидкі переходи в другому таймі. Просто потрібно доводити такі моменти до завершального удару. Знову ж таки ми повертаємося до індивідуальної майстерності футболістів, – передає слова Пономарьова Dynamo.kiev.ua.