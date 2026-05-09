Сергій Разумовський

Динамо не змогло обіграти ЛНЗ у матчі 27-го туру УПЛ. Зустріч завершилася нульовою нічиєю, яка суттєво вдарила по турнірних перспективах команди Ігоря Костюка.

Кияни не змогли розраховувати одразу на двох помітних молодих футболістів. До заявки на матч не потрапили вінгер Богдан Редушко та форвард Матвій Пономаренко. За інформацією Telegram-каналу «Ідеальне Динамо», у Пономаренка мікропошкодження. Редушко ж вибув орієнтовно на два тижні через травму задньої поверхні стегна.

Особливо відчутною для Динамо є відсутність Пономаренка, який проводить дуже результативний сезон. На рахунку нападника 12 голів в УПЛ, і наразі він очолює гонку бомбардирів чемпіонату. Найближчого переслідувача, Пилипа Будківського, форвард випереджає на один м’яч.

Після нічиєї з ЛНЗ Динамо набрало 48 очок і майже напевне не підніметься вище четвертого місця в турнірній таблиці. За три тури до завершення сезону кияни суттєво відстають від другого Полісся, яке має 55 балів, а також від третього ЛНЗ із 54 очками.

Таким чином, команда Костюка фактично ускладнила собі боротьбу за єврокубки через чемпіонат. Тепер для виходу до Ліги Європи Динамо необхідно перемагати Чернігів у фіналі Кубка України.