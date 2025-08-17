Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки матчу третього туру УПЛ з житомирським Поліссям (2:0).

«Складний матч, тому що Полісся – команда, яка ставить перед собою найвищі завдання з хорошими кваліфікованими футболістами, тому ми очікували складного матчу.

Звичайно, що, можливо, нам було трохи простіше, тому що Полісся представляє нашу країну на європейській арені. З тією логістикою, яка зараз є, звичайно, їм складно. І я розумію, що тренерському штабу важко підготувати команду, тим більше, що наступна гра з Фіорентиною вже в четвер. І це досить складно. Але я вважаю, що ми перемогли в хорошої команди, яка заслуговує боротися за найвищі місця.

Я хочу подякувати команді, хлопцям за самовіддачу. Сьогодні дійсно на полі була команда, що дуже важливо на даному етапі, щоб ми створили дійсно конкурентоспроможний колектив», – цитує Пономарьова клубна пресслужба.