Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку його підопічних від черкаського ЛНЗ (0:2) у матчі третього туру Української Прем’єр-ліги.

«Я думаю, що ви самі прекрасно все розумієте. Тяжкий матч для нас, суперник був свіжіший сьогодні. Гра 1 в 1 – в цій грі ми сьогодні не виглядали собою.

Для того, щоб перемогти, дуже багато переміщень повинно було бути, вривань. На жаль, цього сьогодні було дуже замало, тому маємо такий результат.

Ми не збираємося жалітися. Ми до єврокубків, у першу чергу, хочемо потрапляти, тому маємо те, що маємо. Думаю, якщо я вам скажу «так» – то це тільки викличе шквал критики.

Тому не хочемо жалітися. Так, тяжко, але нам потрібно в цих умовах готуватися – і ми готуємося», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.