Попов може пропустити матч між Динамо та Шахтарем в УПЛ
Футболіст не дограв поєдинок між цими командами в Кубку
30 хвилин тому
Центральний захисник київського Динамо Денис Попов, який залишив поле наприкінці кубкового поєдинку з Шахтарем через травму, зізнався, що поки не впевнений у своїй готовності зіграти в 11-му турі УПЛ проти гірників.
Футболіст також прокоментував рівень фізичної підготовки команди, наголосивши, що переїзди заважають повноцінному відновленню гравців. Цитує гравця Трибуна.
«Наразі ще невідомо. Проте готуватимуся, а потім будемо вирішувати. Точно сказати поки що не можу. Я сам, звісно, хочу грати.
Я вже казав, що це нелегко – з переїздами та таким насиченим графіком. Не сказав би, що ми не готові фізично. Напевно, правильніше сказати, що ми маємо недостатньо часу на відновлення. За два-три дні матчі, плюс дорога. Це, звісно, не додає здоров'я. У цьому плані я погоджуся.
Щодо «фізично не готових» – не погоджуся. Була зроблена хороша робота на зборах, до того ж чемпіонат вже у розпалі. Думаю, про неготовність говорити не доводиться, – прокоментував Попов.
Цього сезону 26-річний Попов провів за Динамо 11 матчів і забив один гол. Наступний поєдинок команди відбудеться 2 листопада на виїзді проти Шахтаря, початок зустрічі заплановано на 18:00.