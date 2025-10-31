Центральний захисник київського Динамо Денис Попов, який залишив поле наприкінці кубкового поєдинку з Шахтарем через травму, зізнався, що поки не впевнений у своїй готовності зіграти в 11-му турі УПЛ проти гірників.

Футболіст також прокоментував рівень фізичної підготовки команди, наголосивши, що переїзди заважають повноцінному відновленню гравців. Цитує гравця Трибуна.

«Наразі ще невідомо. Проте готуватимуся, а потім будемо вирішувати. Точно сказати поки що не можу. Я сам, звісно, хочу грати.

Я вже казав, що це нелегко – з переїздами та таким насиченим графіком. Не сказав би, що ми не готові фізично. Напевно, правильніше сказати, що ми маємо недостатньо часу на відновлення. За два-три дні матчі, плюс дорога. Це, звісно, не додає здоров'я. У цьому плані я погоджуся.

Щодо «фізично не готових» – не погоджуся. Була зроблена хороша робота на зборах, до того ж чемпіонат вже у розпалі. Думаю, про неготовність говорити не доводиться, – прокоментував Попов.