Туран: «Гравці Шахтаря мають відчути біль після поразки від Динамо»
Тренер донеччан прагне взяти реванш у наступному матчі
15 хвилин тому
Арда Туран / фото - Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Кубка України, у якому його команда поступилася Динамо з рахунком 1:2. У коментарі пресслужбі клубу наставник не приховував емоцій.
– У неділю спробуємо повернутися якнайкраще. Але, чесно, не дам спокою гравцям. Вони мають відчути цей смуток і біль. Дуже незадоволений останніми 30–40 хвилинами. Так не можна грати ніде у світі. Висловлю їм своє невдоволення, відверто злий і розчарований деякими моментами, – сказав Арда Туран.
Уже цієї неділі, 2 листопада, Шахтар і Динамо знову зійдуться у принциповому протистоянні — цього разу у Львові, в рамках 11-го туру української Прем’єр-ліги. Початок о 18:00.