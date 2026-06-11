Попри четверте місце. Гравець Динамо визнаний найкращим в УПЛ
Поки що – серед молодих футболістів
38 хвилин томуПідписатися в
Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки сезону-2025/26 та назвала лауреатів чемпіонату за результатами традиційного опитування серед клубів. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
У номінації «Найкращий молодий футболіст сезону» перемогу здобув нападник Динамо Матвій Пономаренко, який яскраво проявив себе впродовж другої частини чемпіонату та став одним із головних відкриттів першості.
20-річний форвард провів 15 матчів, у яких відзначився 13 забитими м’ячами. Така результативність дозволила йому завершити сезон у статусі найкращого бомбардира УПЛ. Крім того, Пономаренко запам’ятався вражаючою серією результативних поєдинків, яка тривала сім матчів поспіль.
Раніше повідомлялося Пономаренко потрапив у сферу інтересів європейського гранда.