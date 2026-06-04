Пономаренко потрапив у сферу інтересів європейського гранда
Форвард може перебратися у Туреччину
близько 4 годин томуПідписатися в
Нападник київського Динамо потрапив у сферу інтересів Галатасарая.
За інформацією Yeni Asir, 26-разовий чемпіон Туреччини бачить форварда як один із пріоритетних варіантів для посилення атаки перед новим сезоном.
Повідомляється, що Галатасарай активно шукає молодих футболістів через зміни у правилах щодо легіонерів, а Пономаренко повністю відповідає вимогам клубу.
Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону, забивши 13 голів за 15 матчів.
Загалом у кампанії 2025/26 нападник провів 23 матчі за Динамо: 16 голів та одна результативна передача.
Контракт Пономаренка з київським клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 20-річного форварда у 12 млн євро.
Раніше повідомлялося, що нападник Динамо цікавий німецькому клубу.