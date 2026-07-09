Сергій Разумовський

Голкіпер Назар Домчак і півзахисник Олександр Сорока потрапили до символічної збірної півфінальних матчів Євро U-19 за версією Sofascore.

У півфіналі підопічні Дмитра Михайленка дуже прикро поступилися збірній Німеччини з рахунком 1:2. Українська команда першою вийшла вперед завдяки голу вінгера Віталія Глюта, однак утримати перевагу не змогла. Німці відігралися вже у компенсований до першого тайму час, а переможний м’яч забили наприкінці зустрічі, також у доданий час другої половини.

Попри поразку, дії Домчака та Сороки отримали високу оцінку. Обидва українці набрали по 7.3 бала, що дозволило їм увійти до символічної збірної півфінального етапу. Нижчу оцінку отримав лише правий захисник збірної Іспанії Фортеа (7.1), але це не завадило представникам України опинитися серед найкращих футболістів туру.

Раніше голкіпер збірної України зізнався, що вихід до півфіналу Євро-2026 для нього лише на другому місці за емоціями.