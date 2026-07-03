Голкіпер збірної України U-19 Назар Домчак поділився емоціями після перемоги у матчі другого туру групового етапу юнацького Євро-2026 проти Сербії (2:1), виходу до півфіналу та на чемпіонат світу-2027 (U-20). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Напевно, для мене дуже пам’ятним був дебют за Карпати. Це мій перший найбільш емоційний момент. А цей, напевно, другий найемоційніший момент.

Це дуже приємно, що за тур до кінця нам вдалося виконати завдання: вийти з групи у півфінал. Попереду ми ставимо перед собою великі цілі, адже Україна вигравала юнацьке Євро у 2009 році і завжди хочеться вписати своє ім’я в історію. Будемо все робити, аби порадувати наших уболівальників та країну.

Гадаю, що [проти Сербії матч] важчий. Тому що між іграми було мало часу. Також, будемо відвертими, у поєдинку з хорватами ми віддали багато емоцій і сьогодні нам було трішечки важче входити у гру. Робили деякі невимушені помилки, але добре, що виграли, і тепер готуємося до Італії».