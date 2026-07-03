Голкіпер збірної України зізнався, що вихід до півфіналу Євро-2026 для нього лише на другому місці за емоціями
Домчак розкрив, якому епізоду віддав першість
близько 3 годин томуПідписатися в
Голкіпер збірної України U-19 Назар Домчак поділився емоціями після перемоги у матчі другого туру групового етапу юнацького Євро-2026 проти Сербії (2:1), виходу до півфіналу та на чемпіонат світу-2027 (U-20). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Напевно, для мене дуже пам’ятним був дебют за Карпати. Це мій перший найбільш емоційний момент. А цей, напевно, другий найемоційніший момент.
Це дуже приємно, що за тур до кінця нам вдалося виконати завдання: вийти з групи у півфінал. Попереду ми ставимо перед собою великі цілі, адже Україна вигравала юнацьке Євро у 2009 році і завжди хочеться вписати своє ім’я в історію. Будемо все робити, аби порадувати наших уболівальників та країну.
Гадаю, що [проти Сербії матч] важчий. Тому що між іграми було мало часу. Також, будемо відвертими, у поєдинку з хорватами ми віддали багато емоцій і сьогодні нам було трішечки важче входити у гру. Робили деякі невимушені помилки, але добре, що виграли, і тепер готуємося до Італії».
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко.
Поділитись