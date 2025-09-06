«Порівнянь з Довбиком не уникнути». Експерт оцінив трансфер Ваната в Жирону
Найкращий снайпер УПЛ спробує проявити себе в Ла Лізі
близько 2 годин тому
Ексфутболіст збірної України, очільник Профспілки футболістів Нідерландів (VVCS) Євген Левченко в інтерв'ю XSPORT висловився про трансфер нападник Владислава Ваната в Жирону.
Порівнянь з Довбиком в Жироні не уникнути. Від нього чекатимуть голів на регулярній основі, як це робив Артем. За Ванатом цікаво буде дивитись в Жироні. Як швидко Циганков пояснить ван де Бееку, Вітселю, Лемару, як правильно обслужити Влада або створити йому ситуації, де за рахунок швидкості і дриблінгу він зможе втекти. Не варто недооцінювати роль Стуані, який буде допомагати, щоб віддячити вболівальникам за терплячість, коли на старті не все піде за сценарієм, - розповів Левченко.
Чи поб'є Ванат рекорд Довбика у Ла Лізі? Чіткий вердикт легенди збірної України.