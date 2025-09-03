Колишній захисник Шахтаря, Дніпра, Карпат і збірної України Артем Федецький висловився щодо трансферу нападника Владислава Ваната із Динамо до Жирони та проаналізував становище форварда Артема Довбика у Ромі.

Владислав – це не Довбик. Вони різні гравці, і ця «Жирона» і «Жирона» Довбика – дві різних команди. Ті футболісти уже перейшли в різні клуби, в «Манчестер Сіті», тому Ванат не зможе забити стільки м’ячів, як Довбик. Звісно, я йому цього тільки бажаю, але, думаю, він заб’є приблизно 10 голів.

Пройшло лише 3 тури, зараз вони на останньому місці, але такій команді, як «Жироні», під силу змінити ситуацію. Вчора був останній день трансферного вікна, і, напевно, там прийшли ще якісь футболісти для підсилення.

А щодо Довбика, Гасперіні – дуже специфічний тренер, у нього якісь свої заготовки, тактики. Я, чесно кажучи, не розумію, чого він чекає. Артем уже довів, що він топовий форвард, він багато забивав в «Жироні», в «Ромі» також забив немало голів, тому я впевнений, що він може грати в основі. Я знаю, що Артем завжди виходить на поле та віддає себе усього. Він і зараз залишається першим форвардом збірної України.

Я б не сказав, що раніше українські клуби когось утримували. Просто були об’єктивні причини, через які футболісти не покидали свої клуби. Деколи початкова сума відлякувала потенційних покупців.

Я вважаю, що те, що українські футболісти – і Судаков, і Ванат – перейшли в Європу – це дуже гарний показник. Це означає, що за українським футболом слідкують. Дивляться в єврокубках, можливо, скаути навіть слідкують за УПЛ, тому сподіваюсь, що буде багато українських футболістів, які будуть переїжджати в топові європейські чемпіонати, – сказав Федецький в інтерв'ю ua.tribuna.com.