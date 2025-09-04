Український нападник Жирони Владислав Ванат поділився думкою про свій ігровий стиль, який раніше викликав критику під час виступів за Динамо.

Футболіст зазначив, що не вважає використання різних тактичних прийомів чимось неправильним. Він також навів інші приклади, щоб підкреслити свою думку.

«Всі думають, що я якийсь там псих. Я звичайна людина в житті. На полі деколи треба якісь емоції показати. Іноді, коли був малий, я аналізував дії суперника. Наприклад, виходить центральний захисник якийсь 1,95 м, а мені 21 чи скільки. Мені треба його підзавести трохи, щоб він помилявся. Я менший. Десь вдарив там підбіг – бувало, це футбол. Подивіться, як грали Суарес, Дієго Коста – вони набагато гірше грали, ніж я, в плані своєї поведінки. Але люди досягали результату, так що був якийсь період, коли я так себе вів, потім трохи змінився, але все одно кажуть, що я псих. Псих так псих», – сказав Ванат для ютуб-каналу Динамо.

