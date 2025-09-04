Жирона відреагувала на виклик Ваната та Циганкова до збірної України
Каталонський клуб опублікував пост в Інстаграм
близько 2 годин тому
Жирона на своєму офіційному ресурсі відзначила участь представників клубу у тренувальному таборі збірної України, а саме вінгера Віктора Циганкова та нападника Владислава Ваната.
Каталонці наголосили, що пишаються присутністю своїх гравців у складі збірної.
«Наші українські хлопці», – написала пресслужба Жирони в Х-акаунті клубу.
Цього сезону 27-річний Циганков у двох матчах уже встиг записати на свій рахунок один асист, а Ванат лише нещодавно уклав контракт із Жироною і поки не дебютував в офіційних поєдинках.
Нагадаємо, Україна проведе стартовий матч відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції 5 вересня у Вроцлаві. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.
Раніше Ванат зробив заяву перед матчем проти збірної Франції.