Майже через 22 роки Тьяго Сілва повернувся в Порту, щоб пережити унікальний момент. Подолавши один з найгірших моментів у житті та кар'єрі і досягнувши неперевершеного рівня у світовому футболі, «Монстр» щасливий повернутись додому, де він хоче завоювати омріяне чемпіонство.

41-річний бразилець підписав контракт до кінця поточного сезону, який також містить опцію продовження ще на один рік. Напередодні «дракони» провели офіційну презентацію досвідченого новачка.

𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 🏡💙 Estás em casa, Thiago 🤝#SeguimosJuntos pic.twitter.com/DGg9RRzahC — FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026

Тьяго Сілва приєднався до Порту на правах вільного агента. У минулому сезоні він провів 46 матчів на клубному рівні за Флуміненсе: 4 голи, 1 асист.