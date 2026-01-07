Порту офіційно представив Тьяго Сілву. Фото
Бразильский ветеран повернувся в Європу
36 хвилин тому
Тьяго Сілва та Андре Віллаш-Боаш / Фото - ФК Порту
Майже через 22 роки Тьяго Сілва повернувся в Порту, щоб пережити унікальний момент. Подолавши один з найгірших моментів у житті та кар'єрі і досягнувши неперевершеного рівня у світовому футболі, «Монстр» щасливий повернутись додому, де він хоче завоювати омріяне чемпіонство.
41-річний бразилець підписав контракт до кінця поточного сезону, який також містить опцію продовження ще на один рік. Напередодні «дракони» провели офіційну презентацію досвідченого новачка.
Тьяго Сілва приєднався до Порту на правах вільного агента. У минулому сезоні він провів 46 матчів на клубному рівні за Флуміненсе: 4 голи, 1 асист.
