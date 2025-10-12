Португалія перемогла Ірландію з голом у компенсований час, Роналду не реалізував пенальті
Долю поєдинку вирішив один м’яч
29 хвилин тому
У третьому турі групи F збірна Португалії перемогла команду Ірландії з рахунком 1:0.
«Європейські бразильці» святкували важким матчем проти сьогоднішнього суперника завдяки голу Рубена Невеша на першій хвилині компенсованого часу.
Раніше господарі поля мали багато якісних моментів завдяки і навіть отримали право на пенальті на 75-й хвилині матчу. Однак героєм гостей став воротар ірландців Келлехер, який відбив усі удари по воротах, включаючи вищезгаданий пенальті від Кріштіану Роналду, але нічого не зміг вдіяти з голом Невеша.
Португальці посідають перше місце з дев'ятьма очками після трьох зіграних матчів, тоді як Ірландія знаходиться на четвертій позиції з одним очком після такої ж кількості зіграних матчів.
Відбір ЧС-2026
Група F
Португалія – Ірландія – 1:0
Гол: Невеш, 90+1.