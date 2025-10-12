Павло Василенко

У третьому турі групи F збірна Португалії перемогла команду Ірландії з рахунком 1:0.

«Європейські бразильці» святкували важким матчем проти сьогоднішнього суперника завдяки голу Рубена Невеша на першій хвилині компенсованого часу.

Раніше господарі поля мали багато якісних моментів завдяки і навіть отримали право на пенальті на 75-й хвилині матчу. Однак героєм гостей став воротар ірландців Келлехер, який відбив усі удари по воротах, включаючи вищезгаданий пенальті від Кріштіану Роналду, але нічого не зміг вдіяти з голом Невеша.

Португальці посідають перше місце з дев'ятьма очками після трьох зіграних матчів, тоді як Ірландія знаходиться на четвертій позиції з одним очком після такої ж кількості зіграних матчів.

Відбір ЧС-2026

Група F

Португалія – Ірландія – 1:0

Гол: Невеш, 90+1.