Павло Василенко

Після Кіліана Мбаппе, Ібраїма Конате також виключений зі складу збірної Франції на відбірковий матч чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії, який відбудеться в понеділок, 13 жовтня. Захисник Ліверпуля страждає від травми правого стегнового м'яза.

Замість Конате в збірну Франції виклик отримав Бенжамен Павар з Марселя, повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, нападник і капітан команди Кіліан Мбаппе не поїде до Рейк'явіка на відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Ісландії через травму гомілковостопного суглоба. Збірна Франції зіграє у понеділок, 13 жовтня.

За даними Федерації футболу, Мбаппе травмував щиколотку у п'ятничному кваліфікаційному матчі проти Азербайджану (3:0) та повернувся до Мадрида.