Збірна Іспанії перемогла Грузію, Туреччина на виїзді знищила Болгарію
Відбулися поєдинки відбору ЧС-2026
39 хвилин тому
Фото - Getty Images
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Іспанії на своєму полі приймала команду Грузії. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.
У паралельному поєдинку збірна Туреччини в гостях розгромила Болгарію – 6:1.
Турнірне становище в групі E наразі таке: перше місце займає Іспанія з дев’ятьма балами, далі йдуть Туреччина (6), Грузія (3) та Болгарія (0).
Відбір ЧС-2026
Група Е
Іспанія – Грузія – 2:0
Голи: Піно, 24, Оярсабаль, 64.
Болгарія – Туреччина – 1:6
Голи: Кірілов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Їлдиз, 51, 56, Челік, 65, Кахведжі, 90+3.
