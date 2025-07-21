Португальський журналіст Каміло Лоуренцу висловився з приводу можливого відходу українського голкіпера Анатолія Трубіна з лісабонської Бенфіки.

«Я б не відпустив Трубіна. Те, що сталося з Влаходімосом (грецького воротаря Бенфіка продала у 2023 році в Ноттінгем Форест за 4,9 млн євро) вже було помилкою. Повторювати це було б безглуздо», – сказав Лоуренцу в інтерв'ю Glorioso 1904.

Нагадаємо, Трубін став гравцем португальського клубу влітку 2023 року, перейшовши за суму 10 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 51 матч у складі Бенфіки, в яких пропустив 54 м'ячі. На даний момент його ринкова вартість оцінюється у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка розглядає продаж Трубіна не з ігрових причин.