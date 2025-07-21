Бенфіка розглядає продаж Трубіна не з ігрових причин
Українець провів в Лісабоні два останні сезони
близько 6 годин тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Бенфіка розглядає варіант з продажем голкіпера збірної України Анатолія Трубіна, щоб залучити кошти для гучного трансферу, повідомляє Correio da Manhã.
Лісабонський гранд розглядає варіант з поверненням в Бенфіку Жоау Фелікса, контракт якого належить Челсі.
Раніше повідомлялося, що Бенфіка має намір зберегти Трубіна в команді на наступний сезон.
Анатолій Трубін поповнив лави Бенфіки влітку 2023 року. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2028-го.
У сезоні 2024/25 він провів 51 матч, у яких пропустив 54 м'ячі та у 21 зустрічі зберіг ворота на замку.Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 28 мільйонів євро.