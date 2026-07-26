Сергій Разумовський

Київське Динамо офіційно внесло новачка команди Олексія Сича до заявки на кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Відповідна інформація вже з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

24-річний футболіст включений до списку А столичного клубу на матчі єврокубкового турніру. У складі Динамо правий захисник виступатиме під п’ятим номером.

Олексій Сич нещодавно став гравцем київської команди, перебравшись до столиці зі львівських Карпат. Очікується, що новачок допоможе посилити правий фланг оборони та додасть конкуренції на цій позиції. Тренерський штаб Динамо зможе розраховувати на футболіста вже в найближчому матчі кваліфікації Ліги Європи.

Київський клуб протистоїть грецькому ПАОК у другому кваліфікаційному раунді турніру. Першу зустріч біло-сині програли з рахунком 2:3.

Другий матч протистояння відбудеться 30 липня. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом. Включення Сича до заявки означає, що він матиме можливість дебютувати за Динамо в офіційному матчі.