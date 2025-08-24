Постекоглу може повернутись в АПЛ
Переможець Ліги Європи зараз без клубу
близько 1 години тому
Ендж Постекоглу / Фото - Getty Images
Екснаставник Тоттенгема Ендж Постекоглу увійшов в список потенційних наступників Нуну Ешпіріту Санту на чолі Ноттінгем Форест, повідомляє журналіст Маттео Моретто в Х.
Форест розглядає варівнт із зміною тренера через розбіжності тренера і власника команди Євангелоса Маринакіса та спортивного директора клубу Еду.
59-річний наставник в АПЛ мав досвід роботи з Тоттенгемом, який привів до перемоги у Лізі Європи на фоні провального виступу в чемпіонаті.
