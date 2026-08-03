Сергій Разумовський

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар’єру у французькій Лізі 1. За інформацією Foot Mercato, лондонський клуб розглядає можливість віддати 25-річного футболіста в оренду до Страсбура.

Ймовірно, Челсі не планує робити ставку на Мудрика в сезоні 2026/27. Наприкінці липня з українця зняли дискваліфікацію, накладену через порушення антидопінгових правил, однак після тривалої паузи він може не отримати стабільного місця в основному складі лондонської команди.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку кількох клубів. Серед потенційних претендентів згадувався Ковентрі, однак нині найбільш конкретним варіантом називають саме Страсбур.

Французький клуб також зацікавлений в оренді українського вінгера. Перехід може бути зручним для всіх сторін, адже Страсбур отримає технічного та швидкого гравця для посилення атаки, а Мудрик матиме можливість регулярно виходити на поле та поступово повертатися до оптимальних фізичних кондицій.

Челсі та Страсбур мають спільного власника – компанію BlueCo. Цей фактор може спростити переговори між клубами й допомогти сторонам швидше погодити умови потенційної оренди.

У понеділок, 3 серпня, Мудрик приєднався до команди Челсі на передсезонному зборі в Гонконзі. Українець розпочав роботу разом із партнерами, а тренерський штаб отримав можливість оцінити його фізичний стан після тривалої відсутності в офіційних матчах.

Журналіст та інсайдер Бен Джейкобс повідомляв, що Челсі спочатку хоче перевірити форму та готовність Мудрика до повноцінних навантажень. Після цього клуб планує спільно з футболістом визначити найкращий варіант для продовження кар’єри.

Перший офіційний матч нового сезону Челсі проведе 24 серпня проти Фулгема. До цього часу лондонський клуб має визначитися, чи залишиться Мудрик у команді, чи вирушить в оренду до іншого чемпіонату.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в організмі українця виявили заборонений препарат мельдоній. До початку дискваліфікації Мудрик встиг провести за Челсі 73 матчі, у яких забив десять голів і віддав 11 результативних передач.

Востаннє вінгер виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року. Тоді Челсі на виїзді зустрічався з Гайденгаймом у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2024/25 та переміг із рахунком 2:0.

У тому матчі Мудрик відзначився забитим м’ячем. Після цього українець надовго випав з ігрового процесу, але повернення до футболу дає йому шанс перезапустити кар'єру.